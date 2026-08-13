Состоялась рабочая встреча по обмену опытом в сфере военной информации между министерствами обороны Азербайджана, Венгрии и Казахстана - ФОТО

В Управлении по связям с медиа и общественностью Главного управления по личному составу Министерства обороны состоялась рабочая встреча между представителями министерств обороны Азербайджана, Венгрии и Казахстана, посвященная обмену опытом в сфере военной информации.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, сначала гостям была представлена подробная информация о Коммуникационной стратегии Министерства обороны и деятельности Управления по связям с медиа и общественностью. Было рассказано об информационном обеспечении и мерах по борьбе с дезинформацией во время 44-дневной Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджанской Армии, и в ходе последующих военных операций.

Затем делегациям были представлены брифинги о работе, проводимой Министерством обороны в сферах информации, коммуникаций, военно-гражданского сотрудничества (CIMIC), связей с общественностью, продвижения официальных страниц министерства в соцсетях, а также рассмотрения обращений граждан.

В ходе встречи был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам организации работы в сфере стратегических коммуникаций, информационной деятельности и военно-гражданского сотрудничества в армиях трех стран, обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере военной информации.

Затем делегации ознакомились с деятельностью Военного издательства, редакции газеты Azərbaycan Ordusu (Азербайджанская Армия) и Мультимедийного центра.