Azərbaycanca
Общество

Презентован масштабный трибьют-проект, посвященный 40летию творческой деятельности Айгюн Кязимовой – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:20 - Сегодня
Трибьют-альбом - это особый музыкальный формат, в котором знакомые песни получают вторую жизнь: их исполняют другие артисты, переосмысляя оригинал через собственный стиль, звучание и индивидуальную манеру исполнения.

Обычно такие проекты создаются как знак уважения - в честь значимых музыкантов - или как попытка заново взглянуть на уже известное творчество под новым углом. В случае с народной артисткой Айгюн Кязимовой трибьют-альбом «Best of Aygun 40» стал именно таким переосмыслением масштаба её карьеры. Это не просто посвящение 40-летию на сцене, а большой совместный творческий проект: 40 исполнителей, в числе которых как уже знаменитые певцы, звезды «Евровидения», так и делающие первые шаги на азербайджанской эстраде, приняли участие в записи, и каждый из них старался не копировать оригинал, а интерпретировал его по-своему - добавляя в знакомые песни собственное звучание, характер и личное восприятие.

Как отмечает пресс-служба А.Кязимомой, ключевая цель трибьют-альбома заключается в том, чтобы подчеркнуть единство азербайджанского шоу-бизнеса и показать, что музыкальная индустрия в стране развивается в атмосфере взаимного уважения и поддержки.

В основе инициативы - идея объединения артистов разных поколений и направлений вокруг творчества народной артистки Айгюн Кязимовой. Таким образом проект не только отдает дань её многолетнему вкладу в азербайджанскую эстраду, но и становится символом уважительного отношения к музыкальному наследию в целом.

Отдельно подчеркивается, что альбом призван придать национальной сцене новое звучание и импульс для развития: знакомые композиции получают современное прочтение в исполнении разных артистов, что позволяет по-новому взглянуть на уже хорошо известные песни и открыть их для новой аудитории.

Отдельно стоит отметить, что в трек-листе альбома отсутствует композиция в исполнении народной артистки Ройи, которую особенно ожидали поклонники обеих артисток, недавно публично примирившихся. Известно, что Ройя лишь недавно окончательно определилась с выбором песни для проекта и приняла решение выпустить её отдельно. Ожидается, что новая композиция будет представлена слушателям в ближайшее время и выйдет вне рамок трибьют-альбома.

Как неоднократно отмечала сама Айгюн Кязимова в интервью, она всегда с особой теплотой относится к тому, что её песни исполняет молодое поколение артистов. Певица подчеркивала, что никогда не отказывала молодым исполнителям в праве включать её композиции в свой репертуар, рассматривая это как естественное продолжение жизни музыки.

Проект «Best of Aygun 40» стал наглядным подтверждением этой позиции: он демонстрирует, что творчество артистки органично переходит к новой волне исполнителей, которые не только сохраняют узнаваемость оригиналов, но и придают им современное звучание и собственное прочтение.

Подчеркнем, что подобного рода музыкальный проект был осуществлен в Азербайджане впервые также А.Кязимовой – в октябре 2025 года была презентована первая часть трибьют-альбома, получившая название «Best of Aygun - All stars», в записи которого приняли участие 31 исполнитель.

Поделиться:
370

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана наградил сотрудников Госагентства жилищного ...

Политика

«Мост мира»: В Азербайджане начался круглый стол представителей гражданских ...

Общество

Агентство развития медиа разоблачило фейк о запуске ракет с территории ...

Мнение

От Рима до Баку: почему древние стены нельзя «лечить» быстро

Общество

Стартует прием заявок на перевод учителей: названы сроки и правила

Агентство развития медиа разоблачило фейк о запуске ракет с территории Азербайджана

МЧС приостановило работу магазина одежды в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО

Агентство соцуслуг взяло под опеку детей из Товуза, которых заставляли попрошайничать

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Оператор Bakıkart обратился к пассажирам, оплачивающим проезд банковской картой

В Азербайджане супружеская измена может обойтись в 20 тысяч манатов

Вандализм в сердце Баку: почему инцидент с киноцентром «Низами» важнее, чем кажется

Несмотря на утрату: мать Влады Ахундовой простила виновника ДТП - вынесен приговор

Последние новости

«Мост мира»: В Азербайджане начался круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО

Сегодня, 16:43

Самолет ВВС Франции разбился во время учебного полета

Сегодня, 16:40

Эмиссар Хаменеи: Иран потребует репараций от США и их союзников за ущерб

Сегодня, 16:15

Стартует прием заявок на перевод учителей: названы сроки и правила

Сегодня, 16:13

Мирзоян: На этапе строительства TRIPP Армении потребуется помощь третьей стороны

Сегодня, 16:05

Агентство развития медиа разоблачило фейк о запуске ракет с территории Азербайджана

Сегодня, 16:00

МЧС приостановило работу магазина одежды в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:50

Президент Азербайджана наградил сотрудников Госагентства жилищного строительства

Сегодня, 15:45

Трагедия на тренировке: в России застрелили собак-спасателей, участвовавших в поисках людей

Сегодня, 15:35

Агентство соцуслуг взяло под опеку детей из Товуза, которых заставляли попрошайничать

Сегодня, 15:30

Эстония готова поделиться с Арменией опытом в сфере кибербезопасности в преддверии выборов

Сегодня, 15:25

Презентован масштабный трибьют-проект, посвященный 40летию творческой деятельности Айгюн Кязимовой – ВИДЕО

Сегодня, 15:20

В Гаджигабуле без вести пропал местный житель

Сегодня, 15:13

Лондон обвинил России в операции субмарин против инфраструктуры

Сегодня, 15:08

США высвободят 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва 

Сегодня, 15:05

Посольство Эстонии открылось в Армении

Сегодня, 15:03

Зеленский: Без Украины и Турции Европе не справиться с Россией 

Сегодня, 14:55

От Рима до Баку: почему древние стены нельзя «лечить» быстро

Сегодня, 14:53

В Российском зоопарке отравили газом более 60 попугаев - ФОТО

Сегодня, 14:50

Милли Меджлис: обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из госбюджета

Сегодня, 14:47
Все новости
1news TV

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40