Презентован масштабный трибьют-проект, посвященный 40летию творческой деятельности Айгюн Кязимовой – ВИДЕО

Трибьют-альбом - это особый музыкальный формат, в котором знакомые песни получают вторую жизнь: их исполняют другие артисты, переосмысляя оригинал через собственный стиль, звучание и индивидуальную манеру исполнения.

Обычно такие проекты создаются как знак уважения - в честь значимых музыкантов - или как попытка заново взглянуть на уже известное творчество под новым углом. В случае с народной артисткой Айгюн Кязимовой трибьют-альбом «Best of Aygun 40» стал именно таким переосмыслением масштаба её карьеры. Это не просто посвящение 40-летию на сцене, а большой совместный творческий проект: 40 исполнителей, в числе которых как уже знаменитые певцы, звезды «Евровидения», так и делающие первые шаги на азербайджанской эстраде, приняли участие в записи, и каждый из них старался не копировать оригинал, а интерпретировал его по-своему - добавляя в знакомые песни собственное звучание, характер и личное восприятие.

Как отмечает пресс-служба А.Кязимомой, ключевая цель трибьют-альбома заключается в том, чтобы подчеркнуть единство азербайджанского шоу-бизнеса и показать, что музыкальная индустрия в стране развивается в атмосфере взаимного уважения и поддержки.

В основе инициативы - идея объединения артистов разных поколений и направлений вокруг творчества народной артистки Айгюн Кязимовой. Таким образом проект не только отдает дань её многолетнему вкладу в азербайджанскую эстраду, но и становится символом уважительного отношения к музыкальному наследию в целом.

Отдельно подчеркивается, что альбом призван придать национальной сцене новое звучание и импульс для развития: знакомые композиции получают современное прочтение в исполнении разных артистов, что позволяет по-новому взглянуть на уже хорошо известные песни и открыть их для новой аудитории.

Отдельно стоит отметить, что в трек-листе альбома отсутствует композиция в исполнении народной артистки Ройи, которую особенно ожидали поклонники обеих артисток, недавно публично примирившихся. Известно, что Ройя лишь недавно окончательно определилась с выбором песни для проекта и приняла решение выпустить её отдельно. Ожидается, что новая композиция будет представлена слушателям в ближайшее время и выйдет вне рамок трибьют-альбома.

Как неоднократно отмечала сама Айгюн Кязимова в интервью, она всегда с особой теплотой относится к тому, что её песни исполняет молодое поколение артистов. Певица подчеркивала, что никогда не отказывала молодым исполнителям в праве включать её композиции в свой репертуар, рассматривая это как естественное продолжение жизни музыки.

Проект «Best of Aygun 40» стал наглядным подтверждением этой позиции: он демонстрирует, что творчество артистки органично переходит к новой волне исполнителей, которые не только сохраняют узнаваемость оригиналов, но и придают им современное звучание и собственное прочтение.

Подчеркнем, что подобного рода музыкальный проект был осуществлен в Азербайджане впервые также А.Кязимовой – в октябре 2025 года была презентована первая часть трибьют-альбома, получившая название «Best of Aygun - All stars», в записи которого приняли участие 31 исполнитель.

