Айгюн Кязимова и Ройа намекнули на совместные проекты - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:02 - Сегодня
Совместные фотографии народных артисток Азербайджана Айгюн Кязимовой и Ройи Айхан стали одной из самых обсуждаемых тем в азербайджанском сегменте соцсетей в минувший уикенд.

Напомним, что поводом для бурной реакции стал кадр из салона самолёта, которым в Instagram Stories поделился певец Насими Мамедов - рядом с артистом в объективе оказались А.Кязимова и Р.Айхан. Интерес к снимку оказался неслучайным: на протяжении многих лет певиц связывала так называемая «холодная война», причины которой со временем ушли на второй план, но сам факт дистанции между артистками оставался у всех на слуху. Поэтому их появление вместе - да ещё в непринуждённой обстановке - стало настоящей неожиданностью для публики и фанатав.

Интригу подогрело и то, что вскоре уже сама Айгюн Кязимова опубликовала совместное фото с Ройей в своих Stories, окончательно закрепив тему в повестке дня соцсетей. Подчеркнем, что обсуждения, впрочем, проходят преимущественно в позитивном ключе - пользователи говорят о возможном примирении и новом этапе в отношениях двух звёзд.

Вскоре сами певицы прокомментировали появление этих снимков, рассказав, как они были сделаны и что на самом деле стоит за неожиданной встречей.

«Мы всегда пересекались. Здоровались на мероприятиях, вместе летали туда-обратно. Но до конца это не доводили, в этот раз поставили точку. В самолёте мы не дали ей выспаться (речь идет об А.Кязимовой – прим.ред.). Будем подальше от дурного глаза и зависти, пусть будут красивые проекты», - заявила Ройа в Instagram Stories.

В свою очередь Айгюн Кязимова заявила, что ее команда и поклонники так же рады, как и команда и фанаты Ройи, отметив следующее: «Это была наша с Ройей вторая встреча «на седьмом небе». Впереди у нас будут красивые проекты. Просто ждите. Пусть это будет посланием для шоу-бизнеса. Давайте подавать пример - дружбой, единством, пониманием и любовью».

