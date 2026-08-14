В Ханкенди 22 семьям вручены ключи от квартир - ФОТО

14 августа осуществлен очередной этап переселения в город Ханкенди и поселок Кяркиджахан.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в рамках программы «Великое возвращение» 22 семьям – 102 человека были вручены ключи от новых квартир.

Заместитель исполнительного директора Службы по восстановлению, строительству и управлению в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Махмуд Эфендиев, выступая на церемонии встречи бывших вынужденных переселенцев и вручения ключей от квартир, поздравил жителей с возвращением на родную землю и пожелал им счастья и благополучия в новой жизни.

Махмуд Эфендиев проинформировал о проводимых в Ханкенди широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции. Он отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева в рамках программы «Великое возвращение» поэтапно продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

В Ханкенди созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания вернувшихся жителей. Наряду с жилыми зданиями, в городе восстанавливается социальная и коммунальная инфраструктура.