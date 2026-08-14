Причина масштабного блэкаута в ЦА - отключение генераторов на ГЭС в Кыргызстане - ОБНОВЛЕНО

Отключение двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Кыргызстане привело к блэкауту в Казахстане и соседних странах.

Как передают казахстанские медиа, об этом сообщила пресс-служба системного оператора Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана АО "KEGOC".

По данным компании, 14 августа в 14:37 на Токтогульской ГЭС отключились два гидрогенератора общей мощностью 600 МВт. Это привело к перегрузке транзитной линии "Север - Восток - Юг" и отделению Южной зоны от Единой электроэнергетической системы Казахстана и Объединенной энергосистемы Центральной Азии (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан).

В результате в Казахстане без электроэнергии осталась часть потребителей в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Жетысуской областях. Отключения также затронули Карагандинскую, Улытаускую и Абайскую области.

Согласно сообщению, в 14:47 по местному времени со стороны АО "KEGOC" полностью восстановлено энергоснабжение потребителей в Карагандинской, Улытауской, Абайской областях, в 16:26 - в Алматинской и Жетысуской областях, в 16:34 - в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях.

"Причины технологического нарушения будут расследованы специальной комиссией", - сообщили в компании.

16:15

В ряде регионов Узбекистана произошли отключения энергоснабжения из-за аварии в энергосистеме одной из стран Центральной Азии, которая затронула энергосистему всего региона, сообщило Минэнерго Узбекистана.

"Авария в энергосистеме соседней страны затронула энергосистему Центральной Азии. В результате произошло отключение электроэнергии в Сурхандарье и некоторых других регионах Узбекистана", - сообщает ведомство.

Электроснабжение уже начали поэтапно восстанавливать.

По данным СМИ, сбой произошел в энергосистеме Таджикистана. Аварийные отключения произошли в Алма-Ате и Алматинской области Казахстана, а также в Кыргызстане.

Источник: INTERFAX.RU