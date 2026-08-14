ЕС приветствует прогресс между Баку и Ереваном за год после Вашингтонских соглашений

Европейский союз считает снятие торговых и транзитных ограничений, а также расширение контактов между сообществами Азербайджана и Армении важными результатами года, прошедшего после парафирования проекта мирного соглашения между двумя странами 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

Об этом европейскому бюро Report заявила пресс-секретарь Службы ЕС по иностранным делам и политике безопасности (EEAS) Анитта Хиппер.

"Парафирование проекта мирного соглашения и подписание совместной декларации по мирному процессу 8 августа 2025 года стали историческими шагами на пути к полноценной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказала глава пресс-службы EEAS.

По словам Хиппер, с тех пор стороны добились важного прогресса, который принес выгоды обеим странам. В ЕС, в частности, отметили снятие торговых и транзитных ограничений, освобождение задержанных, а также расширение контактов между представителями двух стран в рамках инициативы "Мост мира" (Peace Bridge).

При этом Брюссель считает необходимым продолжить реализацию достигнутых договоренностей и обеспечить подписание и ратификацию мирного договора.

ЕС также поддерживает продолжение практических шагов по нормализации отношений, таких как расширение сотрудничества в сфере связанности, торговли и энергетики, отметила Хиппер.

Она добавила, что не менее важным остается продолжение процесса делимитации и демаркации границы, решение гуманитарных вопросов и работа над примирением, в том числе на уровне обществ.

"ЕС готов предоставить дополнительную поддержку и экспертизу во всех этих областях", - заявила представитель Евросоюза.

Парафирование текста соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном состоялось 8 августа 2025 года на саммите в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.