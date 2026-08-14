ВСУ в июле атаковали 11 складов Wildberries
ВСУ целенаправленно атаковали 11 крупных складских и логистических центров Wildberries в июле, следует из доклада посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника в распоряжении РИА Новости.
"Всего в июле украинскими боевиками целенаправленно было атаковано 11 крупных складских и логистических гражданских центров сети Wildberries", - говорится в докладе.
Отмечается, что из-за атак сгорели сотни тысяч квадратных метров складских площадей, сотни единиц техники и десятки сооружений.
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