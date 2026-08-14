ВСУ целенаправленно атаковали 11 крупных складских и логистических центров Wildberries в июле, следует из доклада посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника в распоряжении РИА Новости.

"Всего в июле украинскими боевиками целенаправленно было атаковано 11 крупных складских и логистических гражданских центров сети Wildberries", - говорится в докладе.

Отмечается, что из-за атак сгорели сотни тысяч квадратных метров складских площадей, сотни единиц техники и десятки сооружений.