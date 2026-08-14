В Агдаме начался пожар на заминированных участках - ВИДЕО

В Агдаме начался пожар: тушение осложняется наличием минных полей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, инцидент зафиксирован на территории села Мерзили Агдамского района.

В настоящее время пожар продолжается на заминированных участках, что затрудняет работу пожарных по локализации и тушению огня.

Отметим, что пожары, начавшиеся накануне в Физулинском и Ходжавендском районах, всё еще продолжаются.

Сотрудники подразделений Государственной службы пожарной охраны МЧС продолжают предпринимать меры по тушению огня на территории всех трех районов.