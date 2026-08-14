Взрыв на военном заводе под Римом: власти раскрыли детали - ВИДЕО

Взрыв на заводе по производству боеприпасов под Римом произошел в неиспользуемом складском помещении, сообщили РИА Новости в мэрии города Коллеферро, где расположено предприятие.

"Пожар после взрыва был потушен, приняты меры безопасности, в том числе в плане экологии. Это был инцидент на складе, который не использовался в производстве. Там не было сотрудников или материалов", - сказал собеседник агентства.

Мощный взрыв произошел на территории завода по производству боеприпасов в городе Коллеферро в 60 километрах от Рима. В результате инцидента никто не пострадал.

Предприятие, на котором произошел взрыв, принадлежит франко-немецкой группе KNDS. В мэрии Коллеферро сообщили, что завод делал боеприпасы для танков с поставками в страны Западной Европы.