Образование - это искусство: От традиций - к современному творческому образованию

«Качественное художественное образование начинается с профессионального педагога, современного содержания и среды, способствующей раскрытию и развитию таланта».

Модернизация художественного образования сегодня является одним из ключевых направлений не только образовательной, но и культурной политики в целом. Ведь будущее культуры начинается с человеческого капитала, который формируется сегодня в музыкальных школах, школах искусств и художественных школах.

В течение последних трёх лет Министерство культуры реализует системную программу реформ в сфере художественного образования. Её цель — сохраняя богатые художественные традиции, привести школы в соответствие с требованиями современных креативных индустрий, цифровых технологий и новых профессий.

Оценены компетенции 10 тысяч педагогов

Одним из важнейших направлений реформ стала оценка профессиональных компетенций педагогических кадров.

Около 10 тысяч педагогов прошли оценку знаний и навыков

Этот процесс, впервые проведённый в системе художественного образования в масштабах всей страны, позволил получить объективное представление о кадровом потенциале. Результаты показывают, что подавляющее большинство педагогов демонстрирует требуемый уровень профессионализма. Вместе с тем около 2500 педагогов не прошли оценивание.

Процесс выявил и существенные различия внутри системы. Есть региональные школы, где контингент педагогов и учащихся, а также фактическое состояние учебного процесса требуют серьёзного анализа. В то же время немало школ, которые выделяются высоким уровнем профессионализма и результатами и могут служить примером благодаря работе своих педагогов.

Ключевой подход остаётся неизменным: оценивание — не механизм наказания, а инструмент повышения качества.

Интерес к профессии педагога растёт

Одной из позитивных тенденций является рост числа желающих работать педагогами в школах искусств. В конкурсных экзаменах по приёму педагогов на работу, проведённых в этом году, приняли участие более 1200 кандидатов.

На следующем этапе оценивание педагогов будет продолжено посредством более системного и измеримого механизма — сертификации. До конца года планируется в целом завершить процесс оценки профессиональных компетенций педагогов.

При этом оценивание должно проводиться параллельно с обучением педагогов, повышением их квалификации и методической поддержкой. Ведь не менее важно, чем оценивать работу педагога, создавать условия для его профессионального развития.

Обновляется содержание образования

Второе крупное направление реформ — модернизация содержания образования.

Сильная классическая основа художественного образования должна быть сохранена. Однако современный ученик должен не только осваивать репертуар и приобретать технические навыки. Он также должен уметь творчески мыслить, разрабатывать проекты, пользоваться цифровыми инструментами, работать в команде и представлять собственные идеи.

За последние два года обновлены программы специальностей, преподаваемых в школах искусств, и начата подготовка новых учебников. В течение следующих двух лет работа будет продолжена в направлении комплексного обновления образовательных программ — куррикулумов.

Одним из знаковых нововведений стала подготовка нового учебника по специальности «фортепиано». Тот факт, что последний подобный учебник в этой сфере был издан ещё в 1950-е годы, наглядно показывает, насколько велика потребность в обновлении содержания.

Впервые вводятся новые творческие специальности

Сегодня понятие культуры уже не ограничивается классической музыкой, изобразительным и традиционным искусством. Цифровые технологии, дизайн, анимация, аудиовизуальная индустрия и креативная экономика стали неотъемлемой частью современной культурной экосистемы.

Именно с учётом этих изменений с нового учебного года впервые запускаются программы по новым творческим направлениям.

Этот шаг — важный показатель того, что школы искусств открываются навстречу современным креативным индустриям, выходя за рамки традиционной модели художественного образования.

Время измерять результат

Третье направление реформ — создание механизмов управления, ориентированного на результат, и объективного оценивания.

Результаты выявили ряд примечательных аспектов, отражающих реальное состояние учебного процесса. Так, около двух тысяч учащихся либо не приняли участия в итоговом экзамене, либо показали неудовлетворительный результат.

Эти показатели делают необходимыми более глубокий анализ результатов по школам, выявление причин существующих проблем и принятие целенаправленных мер для улучшения учебных достижений учащихся.

Централизованная организация выпускных экзаменов для учащихся музыкальных школ и школ искусств позволяет увидеть реальные результаты школ, определить сопоставимые показатели качества и сформировать более прозрачную среду оценивания.

Цель — не просто провести экзамен. Главный вопрос заключается в другом: что знает и умеет ученик к окончанию школы и насколько уверенно он способен продемонстрировать приобретённые знания и навыки?

На пути к международным стандартам

Одним из следующих важных шагов станет интеграция международных моделей оценивания в систему художественного образования Азербайджана.

В этом направлении планируется пилотное внедрение международных подходов к оцениванию на основе модели ABRSM. Такие механизмы позволяют сопоставлять уровень подготовки учащихся с международными критериями, точнее определять траекторию развития талантливых детей и укреплять интеграцию художественного образования Азербайджана в международное образовательное пространство.

Цель здесь не в том, чтобы заменить национальную школу иной моделью. Задача — обогатить сильные традиции художественного образования Азербайджана международными стандартами.

Управление становится цифровым

В современной системе образования качество формируется не только в классе. Эффективное управление также является одним из его важнейших условий.

В этом отношении цифровизация художественного образования вышла на важный этап. Переведены в электронный формат приём директоров, педагогов и учащихся, созданы новые механизмы цифрового управления деятельностью образовательных учреждений.

Этот процесс способствует повышению прозрачности, упрощению административных процедур и принятию решений на основе реальных данных. Важной частью этой трансформации является и выдача выпускникам электронных свидетельств.

Новые школы — новые возможности

Для качественного образования необходима и современная инфраструктура.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева обновляется инфраструктура художественного образования в Бильгя, Шеки и Гяндже, создаются новые возможности.

Одновременно предпринимаются шаги по организации художественного образования в городе Ханкенди и селе Шукюрбейли Джебраильского района.

Этот процесс особенно важен с точки зрения расширения доступа детей к качественному художественному образованию в регионах.

Выявлять талант как можно раньше

Одна из ключевых задач художественного образования — как можно раньше выявлять талантливых детей и системно поддерживать их развитие.

С этой целью совместно с Министерством науки и образования обсуждается возможность проведения Детской олимпиады искусств.

Такая платформа могла бы не только способствовать раскрытию детских талантов, но и повышать мотивацию учащихся и помогать раньше определять направления их дальнейшего профессионального развития.

От школы — к творческой платформе

Конечная цель всех этих преобразований — не просто улучшить отдельные показатели. Перед системой стоит более масштабная задача: превратить музыкальные школы и школы искусств в современные платформы творческого развития.

Эти школы должны постепенно преобразовываться из закрытых учебных пространств в открытую творческую среду.

Здесь ребёнок должен учиться не только игре на фортепиано, рисованию, керамике или иным техническим навыкам. Он должен также учиться мыслить, создавать, сотрудничать, разрабатывать проекты, развивать социальные и эмоциональные навыки и выражать себя.

Потому что творческому человеку будущего нужны не только хорошая техника, но и способность понимать мир, мыслить иначе и создавать новые идеи.

Образование действительно — искусство

Художественное образование Азербайджана имеет богатые традиции. Цель реформ — не отказаться от них, а перенести их в будущее.

Повышение профессионализма педагогов, обновление содержания, открытие новых творческих специальностей, международные модели оценивания, цифровизация, современная инфраструктура и раннее выявление талантов — это разные составляющие одной общей цели.

И эта цель ясна: воспитать новое поколение, которое бережно сохраняет свои традиции, открыто миру, мыслит творчески и готово формировать культуру будущего.

Потому что образование само по себе — искусство.