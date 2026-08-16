Камило Дуран забил дебютный официальный гол за «Селтик»

Бывший нападающий «Карабаха» Камило Дуран забил свой первый гол в официальном матче за «Селтик».

Команда колумбийского форварда в 1/8 финала Кубка шотландской лиги разгромила «Данди Юнайтед» со счетом 4:0. Дуран отличился на 24-й минуте игры. Помимо него в составе шотландского клуба забитыми мячами отметились Остин Трасти, Себастьян Тунекти и Беньямин Нюгрен.

Ранее нападающий, перешедший в «Селтик» из «Карабаха» этим летом, забивал за новую команду только в предсезонных товарищеских матчах.