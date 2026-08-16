Disney анонсировала «Зверополис 3» после триумфа второй части

Студия Disney официально объявила о начале работы над третьей частью мультфильма «Зверополис» и представила ее логотип.

Анонс состоялся на фанатском мероприятии D23. Решение продолжить франшизу связано с феноменальным успехом второй части, которая собрала $1,8 млрд в мировом прокате и стала самым кассовым проектом в истории Disney.

Первый «Зверополис» вышел в 2016 году и познакомил зрителей с офицером полиции Джуди Хоппс и лисом Ником Уайлдером. Вторая часть 2025 года продолжит историю их напарничества и расследования дела о пропаже рептилий с участием змеи Гэри. В третьем фильме к своим ролям вернутся Дженнифер Гудвин и Ке Хюи Хуан, а сюжет будет посвящен появлению птиц в городе. Дата премьеры пока не раскрывается.