Масуд Пезешкиан заявил о тяжелом ударе двух войн по экономике Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о серьезном ухудшении экономического положения страны из-за последствий двух последних войн.

Как сообщает Telegram-канал «Свободный Иран», глава государства отметил, что сокращение доходов от продажи нефти, сложности с логистикой импорта и разрушение ряда промышленных предприятий усугубили финансовые проблемы и усилили давление на правительство. По его словам, рост цен внутри страны напрямую связан с увеличением расходов на импортируемые товары, которые больше не доставляются напрямую.

Пезешкиан подчеркнул, что разрушение фабрик и заводов не только лишило государство налоговых поступлений, но и потребовало дополнительных бюджетных субсидий для поддержки пострадавших предприятий.