Группа «Звери» объявила о завершении студийной карьеры

Российская рок-группа «Звери» официально прекращает выпуск новых песен.

О завершении студийного этапа в истории коллектива заявил его лидер Рома Зверь (Роман Билык) прямо со сцены во время выступления в московском спортивном комплексе «Лужники». Музыкант подчеркнул, что дискография группы официально окончена.

Перед выходом коллектива на сцену оставалось нераспроданными более 9,5 тысячи билетов разных категорий, цены на которые варьировались от 3 до 35 тысяч рублей. Группа «Звери», основанная в 2001 году и выпустившая семь студийных альбомов, ранее предупреждала, что после концерта 14 августа берет творческий отпуск.