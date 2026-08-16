Летние ливни и сильный ветер: Гидрометеорология о погоде в Азербайджане

На утро 16 августа в ряде районов Азербайджана сохраняется дождливая погода, местами наблюдаются грозы, сильный ветер и туман.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, наибольшее количество осадков зафиксировано в Астаре — 40 мм, что составляет 48% от месячной нормы. В Загатале выпало 11 мм осадков, в Губе — 9 мм, в Лянкяране и Агстафе — по 7 мм. В ряде горных и предгорных районов, включая Шахдаг, Гёйгёль и Дашкесан, видимость из-за тумана снизилась до 500 метров.

В Баку и на Абшеронском полуострове порывы северо-западного ветра достигали 21 м/с, а температура воздуха составила 30 градусов тепла. В низменных районах столбики термометров поднялись до 34 градусов, а в Нахчыванской АР — до 36 градусов.