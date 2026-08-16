Рекордная победная серия в UFC: Ислам Махачев сохранил чемпионский пояс

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев защитил свой титул в поединке против ирландца Иэна Гэрри и установил новый рекорд организации по продолжительности победной серии.

Главный бой турнира UFC 330 в Филадельфии (США) продлился все пять раундов. По их итогам судьи единогласно отдали победу российскому бойцу (49-46, 49-46, 48-47), который успешно сохранил чемпионский пояс.

Эта победа стала для Махачева 17-й подряд в промоушене, что позволило ему превзойти историческое достижение Андерсона Силвы, удерживавшего рекорд с 16 победами кряду. В общей сложности на счету россиянина теперь 29 побед в профессиональной карьере при одном поражении, в то время как Гэрри потерпел свое второе поражение.