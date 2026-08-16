Илон Маск выразил надежду, что ИИ будет «добр к людям»

Американский мультимиллиардер Илон Маск выразил надежду, что искусственный интеллект проявит благосклонность к человечеству.

Соответствующую публикацию предприниматель сделал в соцсети X, отвечая на пост сооснователя платформы AngelList Навала Равиканта. Равикант заявил, что «нельзя создать Бога и посадить его на поводок», на что основатель xAI ответил: «Надеюсь, ИИ будет добр к нам».

Ранее Маск допускал появление искусственного интеллекта, превосходящего по возможностям любого человека, прогнозируя развитие технологии и создание общего искусственного интеллекта (AGI). Его компания xAI, созданная в 2023 году, разрабатывает чат-бот Grok, умеющий анализировать данные, генерировать тексты и изображения.