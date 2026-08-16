Ночная атака БПЛА в Московской области привела к пожарам в логистических центрах - ВИДЕО

Москва и Московская область в ночные часы подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера до утра в направлении региона пролетели 600 БПЛА, из которых 201 был уничтожен на территории Московской области. На фоне атак в посёлке Коледино вблизи Подольска возник сильный пожар в логистическом комплексе компании Wildberries — крупнейшем складе компании в России площадью более 200 тыс. квадратных метров.

Ещё одно возгорание произошло в крупном логистическом центре в Домодедовском районе. Подробная информация о масштабах атаки и возможных повреждениях уточняется.