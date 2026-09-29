Гражданин Казахстана пытался провезти бриллианты в Баку на сумму свыше 4 млн манатов - ФОТО
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку контрабанды в страну крупной партии бриллиантов, скрытых от таможенного контроля.
Как передает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, инцидент произошел в аэропорту.
Согласно информации, гражданин Республики Казахстан, прибывший авиарейсом Шарджа - Баку, попытался покинуть зону таможенного контроля через систему прохода «Зеленый коридор».
Поскольку поведение пассажира вызвало подозрения, таможенники направили его на «Красный коридор» и применили формы таможенного контроля.
В ходе досмотра у гражданина были обнаружены незадекларированные и сокрытые от таможенного контроля бриллианты общим весом 2 502,524 карата. Стоимость изъятых драгоценных камней оценивается более чем в 4 миллиона манатов.
По данному факту ведется разбирательство.