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Скончался известный азербайджанский экономист

Редакция 1news12:03 - Сегодня
Скончался известный азербайджанский экономист

Скончался известный азербайджанский экономист-эксперт, сотрудник сайта Oxu.Az Парвиз Гейдаров.

Об этом Oxu.Az сообщили его близкие.

Парвиз Гейдаров умер в возрасте 54 лет от пневмонии.

Отметим, что П.Гейдаров на протяжении многих лет был известен своими комментариями и аналитическими обзорами, связанными с экономическими процессами, финансовыми и социально-экономическими вопросами в Азербайджане. Он давал интервью различным медиаструктурам, а также комментировал происходящие в экономике страны процессы в своих статьях, опубликованных на сайте Oxu.Az.

Коллектив нашего сайта с глубокой скорбью выражает соболезнования семье и близким Парвиза Гейдарова.

Аллах рехмет элясин!

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