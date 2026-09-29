Скончался известный азербайджанский экономист-эксперт, сотрудник сайта Oxu.Az Парвиз Гейдаров.

Об этом Oxu.Az сообщили его близкие.

Парвиз Гейдаров умер в возрасте 54 лет от пневмонии.

Отметим, что П.Гейдаров на протяжении многих лет был известен своими комментариями и аналитическими обзорами, связанными с экономическими процессами, финансовыми и социально-экономическими вопросами в Азербайджане. Он давал интервью различным медиаструктурам, а также комментировал происходящие в экономике страны процессы в своих статьях, опубликованных на сайте Oxu.Az.

Коллектив нашего сайта с глубокой скорбью выражает соболезнования семье и близким Парвиза Гейдарова.

Аллах рехмет элясин!