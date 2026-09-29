Армения пожаловалась в ЕЭК на торговые ограничения России

В октябре состоится заседание Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в ходе которого будет рассмотрено обращение Армении касательно ограничений, введенных Российской Федерацией на ввоз армянской продукции.

Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, передают армянские СМИ.

Ереван рассчитывает, что Комиссия официально признает действующие запреты и фитосанитарные ограничения со стороны РФ барьером для торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Мы считаем, что это является препятствием, созданным одной страной в отношении другой. Согласно регламенту ЕАЭС, если одна страна применяет подобные меры в отношении другой, то последняя может обратиться в ЕЭК. Если Комиссия признает происходящее барьером, в течение 30 дней это государство должно устранить препятствия», — пояснил глава ведомства.

Ранее в течение лета Россельхознадзор ввел ряд ограничений на поставки из Армении плодоовощной, рыбной и молочной продукции. В армянском Минэкономики отмечают, что создавшиеся торговые барьеры создают существенные риски для экспортного сектора страны.