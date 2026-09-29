Владимир Кличко подал ходатайство в отношении наследства Хейден Панеттьери
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился в суд Лос-Анджелеса с просьбой временно назначить его опекуном имущества своей 11-летней дочери Кайи, родившейся в отношениях с актрисой Хейден Панеттьери.
Об этом сообщает Associated Press.
В.Кличко утверждает, что Кайя является единственной наследницей имущества своей матери, и просит предоставить ему полномочия для защиты ее интересов в наследственном процессе.
В судебных документах говорится, что В.Кличко опасается утраты или повреждения имущества Х.Панеттьери. По его словам, некоторые личные вещи актрисы, включая украшения, могли исчезнуть. Также он заявил о возможном доступе посторонних к ее дому.
Судебное заседание по вопросу временной опеки над наследством Кайи назначено на 8 октября.
В.Кличко и Х.Панеттьери начали встречаться в 2009 году, а в 2014-м у них родилась дочь Кайя. В 2018 году актриса передала Кличко полную опеку над девочкой.
Напомним, что Хейден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет — причиной смерти стала передозировка, связанная с фентанилом и другими веществами; расследование обстоятельств ее смерти продолжается.
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