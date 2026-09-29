Заторы на этой улицы в значительно сократились после изменения режима светофоров

С учетом интенсивности движения участников дорожного движения и текущей ситуации на транспортных потоках внесены соответствующие изменения во временной режим работы светофоров на улице Далга в Бинагадинском районе с целью регулирования движения транспортных средств в направлении Бинагадинского шоссе.

Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом провели анализ дорожной ситуации на указанном участке.

В ходе анализа режим работы светофоров был изменен, а продолжительность фазы увеличена на 7 секунд. В результате в часы пик длина транспортного затора на улице Далга сократилась с 285 до 180 метров - примерно на 37 %.

Отметим, что Центра интеллектуального управления транспортом регулярно анализирует ситуацию с транспортными потоками на дорогах столицы и при необходимости принимает соответствующие меры по оптимизации режимов работы светофоров.