Экзамены в магистратуру станут электронными в 2028 году? Официальный ответ

В социальных сетях распространилась информация о том, что экзамены в магистратуру будут проводиться в электронной форме начиная с 2028 года.

В публикации отмечается, что работы по технической, организационной и содержательной подготовке к организации экзаменов в магистратуру в электронном формате будут завершены к концу следующего года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на azedu.az, по данному вопросу был направлен запрос в Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В ГЭЦ сообщили, что, несмотря на продолжение общей работы по подготовке к проведению экзаменов в магистратуру в электронном формате, подтвержденной информации о том, что экзамены будут организованы именно с 2028 года, нет:

«У нас есть общий подход, согласно которому после завершения технических, организационных и других работ мы когда-нибудь переведем экзамены в магистратуру в электронный формат. Мы неоднократно заявляли об этом и ранее. Однако информация о внедрении с 2028 года неверна. Мы подобных сведений не распространяли.

С нашей стороны также не предоставлялось никакой информации о том, что все работы будут завершены к концу следующего года».