 Экзамены в магистратуру станут электронными в 2028 году? Официальный ответ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Экзамены в магистратуру станут электронными в 2028 году? Официальный ответ

Фаига Мамедова11:50 - Сегодня
Экзамены в магистратуру станут электронными в 2028 году? Официальный ответ

В социальных сетях распространилась информация о том, что экзамены в магистратуру будут проводиться в электронной форме начиная с 2028 года.

В публикации отмечается, что работы по технической, организационной и содержательной подготовке к организации экзаменов в магистратуру в электронном формате будут завершены к концу следующего года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на azedu.az, по данному вопросу был направлен запрос в Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В ГЭЦ сообщили, что, несмотря на продолжение общей работы по подготовке к проведению экзаменов в магистратуру в электронном формате, подтвержденной информации о том, что экзамены будут организованы именно с 2028 года, нет:

«У нас есть общий подход, согласно которому после завершения технических, организационных и других работ мы когда-нибудь переведем экзамены в магистратуру в электронный формат. Мы неоднократно заявляли об этом и ранее. Однако информация о внедрении с 2028 года неверна. Мы подобных сведений не распространяли.

С нашей стороны также не предоставлялось никакой информации о том, что все работы будут завершены к концу следующего года».

Поделиться:
376

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с днем рождения

1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ...

Общество

Ремонт и новая схема движения: где в Баку перекроют дороги с 29 сентября - ФОТО

Политика

Делегация рабочей группы Совета ЕС COEST посетит Азербайджан

Общество

Поставлен вопрос о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины - ВИДЕО

В Сумгайыте перевернулся автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

В Баку мужчина умер за рулем автомобиля

Тиктокеру «Roşka» грозит 5 лет лишения свободы

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

В Азербайджане бабушка задушила новорождённого внука по дороге из роддома

В бакинских вузах обучение будет проходить дистанционно

На страницах Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой опубликованы кадры с Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ДОПОЛНЕНО - ФОТО/ВИДЕО

В Баку со склада унесли 48 комби-аппаратов

Последние новости

Президент ФИФА ознакомился в Баку с подготовительными работами к чемпионату мира и фестивалю U-15 - ФОТО

Сегодня, 14:48

Поставлен вопрос о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

Российское оружие представят на ADEX в Баку

Сегодня, 14:40

Рейтинг Макрона достиг исторического минимума

Сегодня, 14:37

В Сумгайыте перевернулся автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 14:35

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с днем рождения

Сегодня, 14:30

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 14:25

В Баку мужчина умер за рулем автомобиля

Сегодня, 14:15

Тиктокеру «Roşka» грозит 5 лет лишения свободы

Сегодня, 13:53

ФИФА обвинила УЕФА в преследовании Инфантино и попытке повлиять на выборы

Сегодня, 13:49

Французский мэр станцевал на фоне протестов - ВИДЕО

Сегодня, 13:44

Учительница из Мингечевира обманула мать ученика на 65 тысяч манатов

Сегодня, 13:38

МИД Эстонии вызывает временного поверенного в делах России

Сегодня, 13:35

Ремонт и новая схема движения: где в Баку перекроют дороги с 29 сентября - ФОТО

Сегодня, 13:32

Делегация рабочей группы Совета ЕС COEST посетит Азербайджан

Сегодня, 13:25

Пакистан увидел прогресс в переговорах США и Ирана

Сегодня, 13:20

Спикер парламента Ирана обвинил США во введении воздушной блокады

Сегодня, 13:15

Куба предупредила США о последствиях военной силы

Сегодня, 13:10

СМИ: Мэрия Еревана получила указание не публиковать видеоматериалы, на которых видна гора Арарат

Сегодня, 13:07

Судно загорелось после удара в Ормузском проливе

Сегодня, 13:05
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя иСегодня, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55