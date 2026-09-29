Названы самые опасные зоны Каспия для купания

В течение 2026 года из воды извлекли тела 23 человек в море, 3 - в озерах, 5 - в реках, 18 - в оросительных каналах и 5 - в водохранилищах, все они были переданы по назначению.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, об этом на брифинге, посвященном завершению купального сезона, заявил начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), полковник внутренней службы Агшин Алили. Он также назвал территории в акватории Каспийского моря, которые считаются опасными.

«Опасными территориями оценены 12-й тупик в поселке Бильгях, скала Нил в поселке Мардакян и скала Сарыгая в поселке Новханы. Здесь подводные течения превышают норму, а в некоторых местах имеются внезапные глубины», - подчеркнул представитель МЧС.