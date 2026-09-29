«Увидел, что жена привела в порядок брови, и избил»: В Азербайджане ревнивый муж устроил расправу над супругой

В Лянкяране 56-летнего мужчину обвинили в причинении телесных повреждений своей супруге.

Как сообщает demokrat.az, инцидент произошел в одном из сел Лянкяранского района.

Согласно материалам следствия, 56-летний Агиль (имя изменено — ред.) во время семейного конфликта в спальне их дома заподозрил супругу Севду (имя изменено — ред.) в измене.

Во время ссоры мужчина ударил жену кулаком в область рта, а затем несколько раз ударил ее по телу деревянным предметом.

В отношении Агиля было выдвинуто обвинение по статье 128 УК Азербайджана (умышленное причинение вреда здоровью).

В суде мужчина признал свою вину. По его словам, конфликт произошел около двух часов ночи. Он спросил супругу, зачем она ухаживает за бровями и лицом и для кого это делает. Женщина ответила, что не изменяла ему и попросила не обвинять ее без оснований.

Мужчина заявил, что из-за вспышки гнева не смог сдержаться и сначала ударил жену кулаком по лицу, а затем несколько раз ударил деревянным предметом по руке.

Потерпевшая подтвердила показания мужа и сообщила, что они помирились и претензий к супругу не имеет.

Решением Лянкяранского районного суда мужчина на основании статьи 73.2 УК, а также статей 40.3 и 43.1.2 УПК Азербайджана был освобожден от уголовной ответственности. Производство по уголовному делу прекращено.