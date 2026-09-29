Папа Римский обратился к лидерам России и Украины

Папа Римский Лев XIV призвал президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского «сесть за стол переговоров» и «вступить в диалог».

Его слова с выступления во французском городе Мец приводит портал Do Rzeczy.

«Поэтому мы продолжаем приглашать лидеров России и Украины сесть за стол переговоров, вступить в диалог и искать решения без продолжения войн. Мы никого не можем заставить. Иногда может показаться, что наши усилия бессмысленны, но мы будем продолжать высказываться, приглашать к диалогу и поднимать свой голос», — заявил Лев XIV.

Как заявил понтифик, церковь должна содействовать человеческому достоинству, поддерживать ценность жизни и содействовать выделению больших ресурсов на здравоохранение.

Он также напомнил слова Шумана о том, что мира на земле не будет, если не предпринимать усилий, «соразмерных опасностям, которые ему угрожают». Лев XIV призвал не впадать в иллюзию, что перевооружение — это ответ на существующие угрозы. Папа Римский назвал продвижение мира «активной задачей».