Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Азербайджан
Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Азербайджан.
Об этом в ответ на запрос Report заявили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) агентства.
Функционер прибыл в страну в связи с предстоящим в Баку чемпионатом мира и фестивалем среди игроков до 15 лет.
Напомним, чемпионат мира и фестиваль U-15 пройдут 24–30 октября.
Сборная Азербайджана попала в группу AF. Она сыграет с командами Андорры, Австралии, Гаити, Израиля и Восточного Тимора.
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