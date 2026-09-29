 Бахрам Багирзаде о Джабире Иманове: «Для меня он живой…» - ФОТО | 1news.az | Новости
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Бахрам Багирзаде о Джабире Иманове: «Для меня он живой…» - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:47 - Сегодня
Бахрам Багирзаде о Джабире Иманове: «Для меня он живой…» - ФОТО

29 сентября 2025 года в возрасте 49 лет не стало заслуженного артиста Азербайджана, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джабира Иманова.

Сегодня, в годовщину смерти Дж.Иманова, его близкий друг и коллега по команде «Парни из Баку», заслуженный артист Бахрам Багирзаде сообщил в социальной сети Instagram о выходе книги «Хочу стать полицейским», которую он посвятили светлой памяти Джабира Иманова. 

«Целый год без него. И не было ни одного дня за этот год, чтобы я не разговаривал с ним внутри себя. Мы всегда шутили и это продолжается даже сейчас, когда его нет. Может, именно потому, что для меня он живой. Где-то рядом. Просто не здесь. Каждый день я читаю молитвы. И в этих словах не только просьба, но и разговор. Такой же, как раньше» - рассказывает Бахрам Багирзаде. 

Б.Багирзаде подчеркивает, что книга вышла именно к этой дате, «потому что это была его мечта, ставшая словами на бумаге»: «Джабир с детства хотел стать полицейским. И когда он поступил на службу, одним из первых, к кому он пришёл с этой новостью, был дядя Ариф - мой папа. Он хотел, чтобы папа узнал. Хотел увидеть его гордость. Хотел разделить этот момент с тем, кто был для него важен. Теперь их обоих нет. И я остался - с книгой, с молитвами, с шутками, которые больше никто не слышит, но которые всё ещё звучат во мне. И пусть эта книга будет не прощанием, а продолжением. Потому что пока мы помним - они с нами. Пока мы говорим с ними - они слышат. Пока мы любим - они живы. Allah rəhmət eləsin…». 

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