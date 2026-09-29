Грозы, ливни и дожди: данные о фактической погоде

Объявлена фактическая погода по состоянию на 09:00 29 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается дождливая погода, гремят грозы, местами осадки носят ливневый характер, передает 1news.az.

Отмечается, что количество осадков составило: в Товузе и Шахбузе - 8 мм, в Гедабее - 5 мм, в Сарыбаше (Гах) и Балакяне - 4 мм, в Загатале и Кюрдамире - 3 мм, в Дашкясане, Гяндже, Агстафе, Шеки, Шахдаге и Лянкяране - 2 мм.

В Нахчыване, Шаруре, Джульфе, Ордубаде, Садяряке, Астаре, Сабирабаде, Шамкире, Гобустане, Исмайыллы, Габале, Гусаре, Билясуваре, Лерике, Кяльбаджаре, Лачыне, Шуше, Ханкенди, а также в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксировано до 1 мм осадков.