В Турции задержали председателя Центрального судейского комитета футбольной федерации

Председатель Центрального судейского комитета (MHK) Турецкой футбольной федерации (TFF) Ферхат Гюндогду был задержан в рамках расследования, координируемого прокуратурой Стамбула, вместе с ним задержаны еще шесть человек, в том числе действующие и бывшие сотрудники судейских структур TFF.

Об этом сообщают авторитетные турецкие СМИ.

Задержанным вменяются обвинения в психологическом давлении на подчиненных и подделке официальных документов. Сообщается, что операция проводилась одновременно в четырех провинциях — Стамбуле, Анкаре, Элязыге и Манисе.

Помимо Гюндогду, среди задержанных — президент Ассоциации действующих судей TFF Ферди Карадорук, бывший заместитель председателя MHK Ахмет Шахин, бывший член MHK Юнус Йылдырым, член MHK Себахаттин Шахин, а также представители судейских ассоциаций Алиджан Саглар и Эмре Косиф.

Отмечается, что расследование было начато 15 сентября прошлого года на основании заявления потерпевшего.

В ходе следствия были изучены открытые источники, данные Управления по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и записи HTS (данные о местонахождении абонентов), а также показания свидетелей и заключения экспертов.

Позже, в сентябре 2025 года, TFF публично опровергала появившиеся в СМИ сведения о Гюндогду, заявив, что он "находится на своем посту и продолжает работу", и призвала не доверять "спекулятивным" сообщениям.

Борьба с коррупцией в футболе Турции

Нынешнее задержание — часть масштабной кампании по борьбе с коррупцией и договорными матчами в турецком футболе, развернувшейся в 2026 году. В июле турецкие власти задержали 17 клубных функционеров в рамках расследования о незаконных ставках и договорных матчах.

Проверка данных легальных букмекерских платформ за 2020–2026 годы показала, что подозреваемые делали ставки, занимая официальные должности, в том числе на матчи с участием своих команд. Среди задержанных оказались и бывшие руководители стамбульских клубов "Галатасарай" и "Бешикташ".

Министр юстиции Акын Гюрлек заявил, что борьба с незаконными ставками, договорными матчами и организованной преступностью будет продолжаться "решительно".