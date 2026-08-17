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ХАМАС подтвердил готовность к разоружению и передаче управления Газой

First News Media10:20 - Сегодня
ХАМАС подтвердил готовность к разоружению и передаче управления Газой

Лидеры ХАМАС в ходе встречи в Египте с представителем президента США Джаредом Кушнером и «Советом мира» подтвердили приверженность разоружению и демилитаризации сектора Газа, пишет Axios.

Источник издания охарактеризовал 90-минутную встречу как «очень продуктивную», поскольку она позволила убедиться в том, что «ХАМАС предпринимает практические шаги для выполнения своих обязательств».

Axios отмечает, что Кушнер использовал эту встречу, чтобы надавить на руководство ХАМАС, требуя от них конкретных шагов по разоружению. По словам источников, Кушнер подчеркнул, что «планка высока»: Израиль не доверяет группировке и не поверит обещаниям, пока не увидит реальных результатов.

Кушнер также заявил, что вопрос разоружения не является предметом переговоров.

«Не может быть никакой двусмысленности: ХАМАС должен отказаться от руководящей власти и всего оружия и военной инфраструктуры. И Газа больше никогда не может быть источником террора для Израиля», — сказал собеседник Axios.

Переговоры касались перехода к следующему этапу мирного плана США. Основные условия включают:

для ХАМАС: передача управления сектором Газа палестинскому технократическому правительству и полный отказ от любой политической и военной роли в будущем анклава;

для Израиля: в случае демонстрации реального разоружения США будут способствовать тому, чтобы Израиль предпринял «соответствующие шаги», включая развертывание Международных сил стабилизации, начало восстановления в районе Рафаха и обсуждение поэтапного вывода войск.

ХАМАС подтвердил согласие с «дорожной картой» второго этапа плана, которая включает постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск, гуманитарную помощь и восстановление. При этом группировка выразила недовольство продолжающимися израильскими ударами и обвинила Израиль в невыполнении первой фазы соглашения.

По данным Axios, ожидается, что в понедельник Кушнер посетит Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Целью визита станет обсуждение шагов, которые Израиль должен предпринять в ответ на процесс демилитаризации Газы.

В конце июля Трамп сообщил, что «Совет мира» и ХАМАС достигли «исторического соглашения», в соответствии с которым группировка согласилась на полное разоружение. По соглашению разоружиться должны также все другие вооруженные группировки в Газе.

Позже Нетаньяху публично отверг план поэтапного разоружения ХАМАС и дальнейшие действия по реализации перемирия, условия которого были сформулированы «Советом мира».

В июле ХАМАС объявил о роспуске своего правительства в Газе и подготовке к передаче власти техническому комитету при поддержке ООН.

Источник: РБК

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