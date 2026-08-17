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Общество

Новая система «Государственный аудит» повысит прозрачность использования госсредств - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий10:33 - Сегодня
Новая система «Государственный аудит» повысит прозрачность использования госсредств - ПОДРОБНОСТИ

Президент Азербайджана подписал указ о создании информационной системы «Государственный аудит».

Согласно документу, в Азербайджане будет создана новая электронная система — информационная система «Государственный аудит» (DAİS), предусматривающая электронный обмен финансовыми документами и данными с использованием цифровых технологий.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший, что основной целью создания новой системы является внедрение электронного внешнего аудита и дальнейшее повышение прозрачности использования государственных средств.

В. Байрамов подчеркивает, что одной из основных рекомендаций международных организаций, в частности Международной организации высших органов финансового контроля (İNTOSAİ), является проведение аудита информационных технологий: «Отсутствие цифровизации и интеграции ряда финансовых данных не позволяло Счетной палате применять данный вид аудита. При этом İNTOSAİ в рамках профессионального развития однозначно отмечает необходимость выхода за рамки традиционных юридических, экономических и бухгалтерских знаний, а также освоения методов обработки электронных данных».

Рассказывая о том, какие возможности даст новая система, депутат отмечает следующее: «DAİS однозначно направлена на обеспечение более эффективного использования государственных средств. Создание системы позволит внедрить в Азербайджане аудит информационных технологий. В 2025 году в 75% из 48 мероприятий, проведенных Счетной палатой (43 аудита и 5 аналитических мероприятий), были выявлены случаи нарушения бюджетного законодательства. Аналогичная ситуация наблюдалась и в части выявления недостатков в управлении бюджетными средствами — такие нарушения были выявлены в 75% проведенных мероприятий. Более чем в 74% проведенных аудитов были выявлены случаи нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере государственных закупок. Одной из основных причин этого является отсутствие полностью сформированной интегрированной электронной финансовой системы. Создание новой системы позволит усилить внешний финансовый контроль, что, в свою очередь, повысит прозрачность использования государственных средств».

Вугар Байрамов отмечает, что, по оценке Счетной палаты, более чем в 51% государственных закупок в Азербайджане разница между предполагаемой стоимостью закупки и ценой, предложенной компанией-победителем, превышала 20%: «Это рассматривается как важный вопрос с точки зрения эффективного использования государственных средств и обеспечения прозрачности. В связи с этим еще более актуальными становятся интеграция и цифровизация государственных закупок, а также использование искусственного интеллекта».

«Создание новой системы аудита оценивается как новый этап в повышении эффективности использования государственных средств. Это означает формирование более прозрачной и подотчетной системы государственных финансов», — подытоживает депутат.

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