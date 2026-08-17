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Президент Азербайджана поздравил лидера Индонезии

First News Media11:24 - Сегодня
Президент Азербайджана поздравил лидера Индонезии

Ильхам Алиев направил поздравление президенту Индонезии Прабово Субианто поздравление по случаю Дня независимости Республики.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице Вашему дружественному народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 17 Августа – Дня независимости Республики Индонезия.

В настоящее время имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения сферы сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией в ряде областей, представляющих взаимный интерес, в частности в области экономики, взаимного инвестирования, гуманитарном и других направлениях.

Уверен, что мы добьемся укрепления азербайджано-индонезийской дружбы и сотрудничества на благо наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а дружественному народу Индонезии – постоянного благополучия и процветания».

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