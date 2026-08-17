Президент Азербайджана поздравил лидера Индонезии
Ильхам Алиев направил поздравление президенту Индонезии Прабово Субианто поздравление по случаю Дня независимости Республики.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице Вашему дружественному народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 17 Августа – Дня независимости Республики Индонезия.
В настоящее время имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения сферы сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией в ряде областей, представляющих взаимный интерес, в частности в области экономики, взаимного инвестирования, гуманитарном и других направлениях.
Уверен, что мы добьемся укрепления азербайджано-индонезийской дружбы и сотрудничества на благо наших народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а дружественному народу Индонезии – постоянного благополучия и процветания».