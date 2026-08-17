По офису премьер-министра Иракского Курдистана нанесен удар

Глава правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани сообщил, что его офис подвергся атаке иранского беспилотника.

"После расследования, проведенного подразделением по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана, выяснилось, что мой личный офис и резиденция главы Агентства безопасности и разведки подверглись сегодня атакам иранских беспилотников", - написал Барзани в X. Глава регионального правительства осудил атаки, назвав их "опасной эскалацией и прямой угрозой безопасности и стабильности Иракского Курдистана".

"Эти атаки не заставят нас отказаться от выполнения своих обязанностей и защиты наших граждан", - подчеркнул Барзани.

Источник: ТАСС