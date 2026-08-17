Брат певицы Нармин Керимбековой назначен на должность 

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) произведено новое кадровое назначение.

Соответствующий приказ подписал председатель правления AAYDA Вюсал Насирли - согласно приказу, Кямран Керимбеков назначен руководителем департамента мониторинга и анализа СМИ, сообщает 1news.az со ссылкой на Nocomment.az.

Отметим, что К.Керимбеков является братом известной азербайджанской певицы Нармин Керимбековой, которая в 2022 году стала для него донором печени.

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