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Брат певицы Нармин Керимбековой назначен на должность 

Феликс Вишневецкий17:13 - Сегодня
Брат певицы Нармин Керимбековой назначен на должность 

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) произведено новое кадровое назначение.

Соответствующий приказ подписал председатель правления AAYDA Вюсал Насирли - согласно приказу, Кямран Керимбеков назначен руководителем департамента мониторинга и анализа СМИ, сообщает 1news.az со ссылкой на Nocomment.az. 

Отметим, что К.Керимбеков является братом известной азербайджанской певицы Нармин Керимбековой, которая в 2022 году стала для него донором печени. 

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