Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск трех граждан России

В Генеральной прокуратуре продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Азербайджанской Республики, нарушению ее территориальной целостности, разжиганию национальной ненависти и вражды, а также публичных призывов к терроризму.

Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры.

В ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что граждане Российской Федерации: ведущий телеканала "Москва 24", журналист Иван Андреевич Князев, Семён Сергеевич Уралов представляющий себя в Российской Федерации в качестве политического консультанта и медиаэксперта, а также советник министра транспорта Российской Федерации Алексей Александрович Чадаев работающий в качестве тележурналиста и корреспондента, 14 июля 2026 года в программе "Чистота понимания", опубликованной на YouTube-канале "Семён Уралов", выступили с призывами к применению насильственных методов в отношении Азербайджанской Республики, насильственному изменению конституционного строя страны и нарушению ее территориальной целостности, а также к разжиганию национальной ненависти и вражды.

Кроме того, есть основательные подозрения в том, что 13 августа 2026 года в программе, опубликованной на указанном канале, вышеуказанные лица, высказывая суждения о применении насильственных методов в отношении Азербайджанской Республики, в том числе об удержании отдельных лиц под непосредственной угрозой физического уничтожения и их целенаправленной ликвидации, выступили с публичными призывами к терроризму.

По данному факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 283.2.1 (разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Производство предварительного следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

На основании собранных доказательств в отношении Семёна Уралова, Ивана Князева и Алексея Чадаева вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по статьям 214-2, 281.2 и 283.2.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В связи с тем, что указанные лица находятся за пределами Азербайджанской Республики, они объявлены в розыск, а соответствующими судебными решениями в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Одновременно в целях установления местонахождения и задержания обвиняемых на территории государств-партнеров, а также их передачи Азербайджанской Республике Генеральной прокуратурой направлены соответствующие обращения в компетентные государственные органы. Кроме того, принимаются необходимые меры по организации их международного розыска по каналам Интерпола.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики заявляет, что и впредь в отношении любых противоправных деяний, направленных против суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности Азербайджанской Республики, будут приниматься решительные меры правового характера в соответствии с требованиями национального законодательства и международных договоров, участницей которых является Азербайджанская Республика.