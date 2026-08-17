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Израиль и США договорились о разоружении ХАМАС перед выводом войск ЦАХАЛ

First News Media19:47 - Сегодня
Израиль и США договорились о разоружении ХАМАС перед выводом войск ЦАХАЛ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и главный советник президента США Джаред Кушнер достигли договоренности о полной демилитаризации Газы и разоружении ХАМАС до полного вывода израильских войск.

Соглашение было достигнуто в ходе четырехчасовой встречи, посвященной реализации плана Совета мира. Согласно источникам, восстановление палестинского анклава начнется исключительно после сдачи оружия движением ХАМАС по всей территории анклава. На первом этапе оружие передадут командующему Международными силами стабилизации генералу Джасперу Джефферсу под контролем США, а от движения требуют показать конкретные шаги уже в течение ближайших недель.

Израиль настаивает на сохранении присутствия ЦАХАЛ на «желтой линии» и намерении пресекать любые угрозы безопасности. Встреча прошла в позитивном ключе, при этом израильская сторона подчеркнула отказ от условий, способствующих созданию палестинского государства. Помимо этого, стороны договорились о совместных мерах по предотвращению санитарной и экологической катастрофы в анклаве.

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