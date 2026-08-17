Очередная попытка представить армянскую версию событий вокруг Карабаха на международной культурной площадке получила награду.

Документальный фильм американского режиссера армянского происхождения Дианы Мэдисон «Нет места лучше дома» (There’s No Place Like Home) удостоен приза Croatian International Film Festival (CIFF) в номинации «Лучший дебютный полнометражный фильм».

Однако за эмоциональной историей о «доме», «утрате» и «вынужденном переселении» вновь просматривается хорошо знакомый информационный сценарий: сложнейший политический и военный конфликт сводится к истории исключительно армянских страданий, тогда как причины произошедшего, предшествующие события и более широкий контекст фактически выносятся за скобки.

Само определение произошедшего в 2023 году добровольного выезда карабахских армян исключительно как «вынужденного переселения армян» из Карабахского региона Азербайджана уже формирует у зрителя заранее заданную и одностороннюю картину событий.

При этом практически не остается места для вопросов о том, почему это произошло, что происходило в Карабахе на протяжении десятилетий, как формировалась сепаратистская система и как многолетний конфликт в итоге завершился восстановлением Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета.

Вместо объективного анализа сложного историко-политического контекста и причин, приведших к восстановлению суверенитета Азербайджана над своими территориями, картина полностью сфокусирована на эмоциональном педалировании темы страдания. Подобный ангажированный подход легко объясняется составом съемочной группы и спонсоров:

Режиссура: Диана Мэдисон (США) — продвигает однозначную трактовку событий для западного зрителя.

Диана Мэдисон (США) — продвигает однозначную трактовку событий для западного зрителя. Музыкальное сопровождение: Григор Абгарян.

Григор Абгарян. Продюсерский пул: Гоар Ходжабагян, Арман Ншанян, Ани Восканян, а также аффилированный фонд People Of Ar Cultural Foundation и компания AVA Films.

Награждение подобного материала на CIFF в очередной раз демонстрирует уязвимость европейских нишевых киносмотров перед односторонними пропагандистскими нарративами, где кинематографическая ценность и объективность уступают место спекуляциям на теме человеческих судеб.