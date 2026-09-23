Париж приветствовал помилование Мартина Райана в Азербайджане как шаг к нормализации отношений

Министерство Европы и иностранных дел Франции выступило с официальным заявлением, приветствовав решение президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании французского гражданина Мартина Райана, находившегося под стражей с декабря 2023 года.

В опубликованном 23 сентября заявлении французское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало данный шаг как позитивный «гуманитарный жест» и результат обстоятельного двустороннего диалога между Парижем и Баку.

В МИД Франции подчеркнули намерение продолжать контакты с азербайджанскими властями, отметив, что освобождение Райана знаменует собой важный шаг на пути к нормализации отношений между двумя странами. Французская сторона также выразила благодарность дипломатическим командам в Париже и Баку, работавшим над урегулированием данного вопроса.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского гражданина Мартина Райана, осужденного в Баку за шпионаж в пользу Франции.

Имя Р. Мартина присутствует в опубликованном на официальном сайте президента АР распоряжении главы государства о помиловании ряда лиц, среди которых есть несколько граждан зарубежных государств.

По приговору суда Мартин Райан был осужден на 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, Мартин Райан получал задания по сбору информации о вооружениях и боеприпасах, производимых в Азербайджане, комплектовании армии во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года, военнослужащих и бывших военных, которых можно было привлечь к сотрудничеству, лицах, обучавшихся на французском языке за рубежом, иностранных гражданах и юридических лицах в Азербайджане, а также о возможностях организации тайных денежных переводов и вопросах военного сотрудничества между Азербайджаном и рядом стран.

Он был арестован 4 декабря 2023 года. По версии следствия, Райан, являющийся генеральным директором ООО «Merkorama», был завербован сотрудниками французской внешней разведки (DGSE) и использовался ими в качестве агента.