«Карабах» стартовал в новом сезоне чемпионата Азербайджана с победы

Агдамский «Карабах» одержал победу над «Шамахы» в матче первого тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона 2026/27. Встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяйской команды.

Счет на 28-й минуте открыл футболист «Карабаха» Реналдо Сефас. На 43-й минуте Эдгар Адильханов восстановил равновесие, отправив команды на перерыв при счете 1:1.

Во втором тайме агдамцы снова вышли вперед благодаря автоголу игрока «Шамахы» Рикардо Аполинарио на 59-й минуте. Окончательный результат на 84-й минуте установил Алексей Кащук.

Эта игра завершила программу стартового тура чемпионата. В других матчах первого тура «Туран Товуз» победил «Габалу» (1:0), «Сабах» оказался сильнее «Кяпаза» (2:0), «Нефтчи» переиграл «Сумгайыт» (3:1), «Зире» обыграла «Шафа» (2:0), а встреча «Араз-Нахчывана» с «Имишли» закончилась безголевой ничьей (0:0).

Источник: İdman.Biz