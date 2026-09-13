Как вырасти до уровня сильнейших? История Симрала Тагиева

В 2026 году Симрал Тагиев стал первым азербайджанцем, квалифицировавшимся на чемпионат мира IBJJF среди взрослых чёрных поясов. К этому моменту за его плечами уже были годы международной соревновательной карьеры, победы над чемпионами мира и Европы IBJJF и бронзовая медаль чемпионата Европы IBJJF.

Сегодня, в 29 лет, Тагиев считает, что реализовал лишь небольшую часть своего потенциала. Его цель — не просто конкурировать с сильнейшими, а побеждать на самом высоком уровне. О пути в мировую элиту джиу-джитсу, роли профессиональной среды, развитии этого спорта в Азербайджане и амбициях на ближайшие годы он рассказал 1news.az.

Когда вы пришли в бразильское джиу-джитсу и почему выбрали именно этот спорт?

В бразильское джиу-джитсу я пришёл в феврале 2014 года, в 17 лет, и начал тренироваться под руководством Александра «ДеДа» Фарии. До этого у меня уже был опыт в дзюдо: в нашей школе действовал экспериментальный проект, в рамках которого вместо обычных уроков физкультуры проводились занятия по дзюдо.

Со временем я заметил интересную особенность. На открытых коврах мне доводилось бороться с гораздо более опытными дзюдоистами, в том числе со спортсменами очень высокого уровня. В стойке я им, конечно, уступал, но, когда борьба переходила в партер, всё менялось. Я много смотрел в интернете техники борьбы в партере, пробовал их на тренировках - и они у меня получались. Тогда я впервые понял, что у меня есть определённые способности именно к борьбе в партере и мне нужен вид спорта, в котором я смогу раскрыть их максимально полно. Так я и пришёл в бразильское джиу-джитсу. Практически сразу появилась и большая мечта. Когда начинаешь интересоваться джиу-джитсу, неизбежно видишь чемпионат мира IBJJF, знаменитую Пирамиду в Калифорнии и лучших чёрных поясов планеты. Я смотрел эти соревнования и думал: когда-нибудь хочу оказаться там сам.

Кто особенно сильно повлиял на вас в начале карьеры?

С самого начала карьеры я следил практически за всеми ведущими атлетами нашего спорта и старался учиться у каждого. Но, если говорить о человеке, который особенно сильно меня мотивировал, я обязательно должен назвать своего близкого друга Хуссейна Аббасзаде, живущего в Осло. Мы знакомы уже около одиннадцати лет. В 2016 году Хуссейн приехал в Москву для участия в суперсхватке, и тогда мы познакомились лично. К тому времени я уже следил за его карьерой и практически за всеми его выступлениями на крупных турнирах. Для меня было очень важно видеть перед собой спортсмена с азербайджанскими корнями, который ежегодно ездил на крупнейшие соревнования и успешно конкурировал там. Хуссейн становился призёром чемпионата мира среди синих поясов, а позднее завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы IBJJF среди пурпурных поясов.

Когда ты молод и вокруг почти никто не проходит подобный путь, легко решить, что определённый уровень просто недоступен для таких людей, как ты. Но, я смотрел на Хуссейна и постоянно держал в голове одну мысль: «Если он смог, значит, это возможно». Я действительно ему благодарен: своим примером он разрушил для меня важный психологический барьер. А в 2023 году произошло символичное совпадение - спустя несколько лет после его результата я сам поднялся на пьедестал чемпионата Европы IBJJF, уже среди коричневых поясов.

Почему вы вернулись в Азербайджан и открыли академию Liberty Jiu-Jitsu?

Я родился в Азербайджане, хотя вырос в Москве. Здесь мои корни, поэтому связь с Азербайджаном существовала для меня всегда.

После переезда в Азербайджан мне хотелось продолжать собственную карьеру и одновременно создать в Баку среду, в которой я мог бы передавать другим накопленные знания. В мае 2024 года я основал Liberty Jiu-Jitsu в Баку. Это была первая профессиональная академия в Азербайджане, специализирующаяся именно на джиу-джитсу. Я старался не просто проводить тренировки, а показывать спортсменам, какой уровень существует за пределами локальной среды. Делился тем, что узнавал на международных сборах и соревнованиях. Мне также доводилось помогать в подготовке профессиональных азербайджанских бойцов смешанных единоборств, участвовать в спортивных мероприятиях и в 2025 году работать судьёй на чемпионате Азербайджана по джиу-джитсу. Работа в Азербайджане помогла мне лучше понять, что для появления спортсменов мирового уровня недостаточно только открыть хороший зал или пригласить квалифицированного тренера. Необходима целая культура: системная работа, постоянная конкуренция, стремление выезжать на крупные турниры и готовность годами строить свою жизнь вокруг большой цели.

Когда я сам был молодым спортсменом и Хуссейн Аббасзаде приезжал в Москву, я буквально засыпал его вопросами: как правильно тренироваться, как попасть на крупнейшие соревнования, как выйти на международный уровень. У меня горели глаза. В Азербайджане тоже есть талантливые и мотивированные ребята, и я хотел своим примером показать им, что этот путь реален. Но внутреннее желание невозможно дать человеку извне - оно должно исходить от самого спортсмена.

Каких результатов удалось добиться спортсменам, которых вы тренировали в Liberty Jiu-Jitsu?

За время моей работы спортсмены, которых я тренировал, становились чемпионами и призёрами чемпионатов Европы и Азии и других международных соревнований в различных возрастных и поясных категориях. Например, Вугар Эюбов занял первое место в своей возрастной группе на чемпионате мира AJP в 2023 году, а в 2024 году стал вице-чемпионом UAE National и Grand Slam в Абу-Даби. В том же году на Grand Slam в Абу-Даби Муслим Агабалаев завоевал серебряную медаль, а Фарид Хасанов — золотую. И это лишь некоторые из результатов моих учеников, которые можно привести в качестве примера. Для меня эти достижения важны, потому что результат моей работы выражается не только в моей собственной спортивной карьере. Знания и опыт, которые я получал на международных соревнованиях и тренировочных сборах, дали результаты и в подготовке других спортсменов. Спустя 7 месяцев после открытия академии, Liberty Jiu-Jitsu также получила от Ассоциации японских боевых искусств Азербайджана (JMACA) награду “Лучший дебютный клуб”. Для молодой академии это стало важным признанием результатов нашей работы.

Ваша деятельность в Азербайджане не ограничивалась академией. Вы также подготовили программу развития джиу-джитсу в стране. Что это была за работа?

В 2025 году я подготовил «Программу развития джиу-джитсу в Азербайджанской Республике на 2025 - 2028 годы». Я исходил из собственного опыта спортсмена и тренера и попытался системно сформулировать, что необходимо для дальнейшего развития этого вида спорта в стране. В программе были предложены меры по популяризации джиу-джитсу, регулярному проведению республиканских чемпионатов, формированию национальной команды, организации профессиональной подготовки и международных тренировочных сборов, участию спортсменов в международных соревнованиях, развитию системы подготовки тренеров и судей, расширению международного сотрудничества, совершенствованию спортивной инфраструктуры, а также привлечению государственной и частной поддержки. За годы выступлений я видел, как устроена подготовка спортсменов в разных странах. Когда я работал в Азербайджане, мне стало очевидно, что одного хорошего тренера или отдельного сильного клуба недостаточно. Для стабильных международных результатов нужна система: внутренние соревнования, подготовка тренеров и судей, сильная национальная команда, международные сборы, инфраструктура и поддержка спортсменов. Поэтому я решил собрать свой практический опыт и предложения в отдельную программу развития на 2025 - 2028 годы. Программа была представлена на рассмотрение Ассоциации японских боевых искусств Азербайджана (JMACA), представляющей джиу-джитсу в Азербайджане на официальном уровне и взаимодействующей с профильными государственными и спортивными структурами страны, в целях дальнейшего развития этого вида спорта.

Какие события убедили вас, что вы движетесь в правильном направлении? Когда вы поняли, что способны конкурировать со спортсменами мирового уровня?

Это понимание приходило постепенно. Примерно с 2018 года моя международная карьера складывалась так, что мне постоянно приходилось встречаться с очень сильными соперниками, в том числе с чемпионами и призёрами Европы и мира IBJJF. И я видел, что с каждым годом становлюсь всё ближе к их уровню. Не раз после схваток ко мне подходили сами соперники и другие известные спортсмены и говорили, что у меня очень хорошее джиу-джитсу. Когда регулярно слышишь это от людей, которые входят в число сильнейших, начинаешь смотреть на себя иначе. Ты уже не задаёшься вопросом, способен ли вообще находиться на этом уровне, а анализируешь, каких конкретно элементов тебе не хватает, чтобы стабильно побеждать таких соперников. Одним из главных подтверждений стал чемпионат Европы IBJJF 2023 года в Париже. Я приехал туда далеко не после идеального многомесячного лагеря. На тот момент я находился в Баку и начал целенаправленную подготовку всего за четыре недели до чемпионата. За этот короткий период мне удалось серьёзно улучшить физическую форму благодаря работе с Хазретом Магомедовым - специалистом по физической подготовке, работавшим с олимпийской сборной Азербайджана по дзюдо. В результате я завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы среди коричневых поясов и выступил также в абсолютной весовой категории. Именно тогда я особенно ясно понял, что действительно способен конкурировать на этом уровне. В абсолютной категории среди участников было всего несколько европейцев, я, а все остальные были бразильцы. Практически все спортсмены в сетке уже являлись чемпионами или призёрами крупнейших турниров IBJJF. Оказаться среди них было невозможно случайно. Ещё одним важным подтверждением стала финальная схватка в октябре 2023 года в Стамбуле на чемпионате Европы AJP с Джефферсоном Готео. После награждения он сказал, что моё джиу-джитсу находится на хорошем уровне и что прежде всего мне не хватает сильных спарринг-партнёров. Он пригласил меня тренироваться с командой в Абу-Даби. В 2024 году я сначала провёл там неделю, а затем вернулся уже на месячный тренировочный лагерь. Оказавшись внутри этой среды и ежедневно работая с сильными спортсменами, я окончательно убедился, что способен конкурировать на самом высоком уровне.

Как вы квалифицировались на чемпионат мира вскоре после получения чёрного пояса? По имеющейся информации, вы стали первым азербайджанцем выступившим на чемпионате мира IBJJF среди чёрных поясов. Какие чувства вы испытали, выходя на этот уровень?

Чёрный пояс я получил 20 октября 2025 года. Более десяти лет я мечтал не просто обладать им, а конкурировать в нём с лучшими спортсменами мира. Поэтому, практически сразу после получения пояса я начал выступать на соревнованиях. Уже в ноябре 2025 года завоевал серебряную медаль Geneva International Open IBJJF среди взрослых чёрных поясов. В марте 2026 года выступил на турнире в Мадриде. Но, самый интенсивный период начался после моего приезда в Соединённые Штаты в апреле. За короткий срок мне было необходимо набрать рейтинговые баллы для допуска к чемпионату мира, поэтому фактически приходилось соревноваться почти каждую неделю. Я выиграл свою весовую категорию на New York Spring International Open IBJJF и там же стал бронзовым призёром абсолютной категории. Затем победил на Chicago Spring International Open и Columbus International Open среди взрослых чёрных поясов.

Это был очень тяжёлый отрезок: нужно было постоянно тренироваться, восстанавливаться, переезжать из города в город и снова выходить на ковёр. Я помню себя семнадцатилетним парнем, который смотрит видео с чемпионата мира в Калифорнии. Ещё в Москве, а затем в Баку я много раз говорил людям, что хочу бороться и выигрывать на чемпионате мира IBJJF среди чёрных поясов. И неоднократно слышал, что это невозможно или практически невозможно. На чемпионате мира не бывает слабой конкуренции. Там собирается элита каждого дивизиона, и каждый участник проходит огромный путь, чтобы оказаться на этом уровне. Оказавшись там и отборовшись, ничего недосягаемого я не увидел. Да, чемпионат действительно очень тяжёлый. Но, на мой взгляд, одна из главных сложностей в том, что для многих спортсменов это регулярный турнир: они выступают на нём каждый год, постоянно встречаются друг с другом на других соревнованиях в течение сезона и хорошо знают друг друга. После турнира примерно то же самое мне сказал Мурило Сантана. Он отметил, что у меня хорошее джиу-джитсу и что это только начало моего пути.

Чем тренировки в США отличаются от тренировок в других странах?

В Нью-Йорке я особенно остро почувствовал, насколько сильно профессиональная среда влияет на спортсмена. Я начал тренироваться под руководством Мурило Сантаны и оказался среди очень сильных атлетов. До этого я тренировался в Европе, ОАЭ и других местах, и каждый такой опыт был для меня ценным. Но, в Соединённых Штатах сегодня существует особая концентрация элитных спортсменов, команд и спарринг-партнёров. Здесь практически на каждой тренировке ты встречаешь людей, способных наказать тебя за малейшую ошибку. Это заставляет быстрее думать, адаптироваться и постоянно повышать свой уровень. Нью-Йорк ещё раз подтвердил мысль, которая сопровождала меня всю карьеру: чтобы конкурировать с лучшими, недостаточно просто хотеть этого - необходимо постоянно находиться среди лучших.

Каковы ваши дальнейшие планы?

Сегодня мне 29 лет. По моему мнению, особенно для спортсменов тяжёлых весовых категорий, это как раз тот возраст, когда можно находиться в одном из лучших периодов спортивной формы. Я считаю диапазон примерно от 28 до 35 лет очень сильным возрастом для тяжеловесов в джиу-джитсу. При этом я ощущаю, что реализовал лишь небольшую часть своего потенциала. Большую часть карьеры я пытался конкурировать с чемпионами и призёрами Европы и мира IBJJF, не имея тех условий, в которых многие из них тренируются ежедневно. И несмотря на это, постепенно приблизился к их уровню. Теперь я на собственном опыте знаю, насколько сильно правильная среда меняет спортсмена. Я увидел это в Абу-Даби и ещё сильнее почувствовал в Нью-Йорке. Поэтому мне самому интересно узнать, где находится мой настоящий предел, если я смогу постоянно находиться в такой среде и правильно выстроить подготовку. Моя цель остаётся той же – побеждать на самом высоком уровне. В ближайшие годы я намерен продолжать профессионально тренироваться и выступать на крупнейших международных соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу. Одновременно мне хотелось бы продолжать передавать накопленный международный опыт другим спортсменам и участвовать в развитии этого вида спорта. Когда-то даже участие в чемпионате мира среди чёрных поясов казалось практически невозможным. Сегодня это часть моего пути. В спорте у каждого своя дорога: иногда за полгода удаётся добиться того, к чему годами не получалось приблизиться. Я хочу узнать, насколько далеко смогу пройти дальше.

И я верю: если на то будет воля Всевышнего, то всё возможно.

ЭМИН АХМЕДОВ