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Британские ВМС сообщили об атаке на судно в Ормузском проливе

First News Media09:17 - Сегодня
Британские ВМС сообщили об атаке на судно в Ормузском проливе

Cудно подверглось обстрелу в Ормузском проливе, погиб член экипажа, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"Сотрудник службы безопасности сообщил, что судно было поражено неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива. Удар привел к повреждению машинного отделения и гибели члена экипажа", - говорится в сообщении UKMTO в X.

Остальным членам экипажа оказывает помощь береговая охрана Омана, ведется расследование произошедшего. UKMTO предупредил находящиеся в регионе суда о необходимости соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной деятельности в этом районе.

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