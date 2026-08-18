Разрушительное землетрясение в Колумбии: ущерб оценили в 9,6 млрд долларов

Ущерб от землетрясения, случившегося в Колумбии 10 августа, оценивается в 30 трлн песо (примерно $9,6 млрд).

Об этом сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья, пишет ТАСС.

«Частная фирма рассчитала прямой материальный ущерб в Чоко, Валье-дель-Каука, Рисаральде, Киндио и Кальдасе, приближающийся к 30 трлн песо, из которых 24,5 трлн приходится на здания ($7,8 млрд — прим. ред.) и 5,5 трлн ($1,8 млрд — прим. ред.) — на инфраструктуру. Это предварительные цифры», — отметил он в своем обращении.

Президент добавил, что хотя в абсолютных цифрах ущерб в департаменте Чоко меньше, чем в других областях, пропорционально он является наиболее значительным.

По последним данным, в результате землетрясения не выжили 289 человек, 4187 получили ранения, а 142 человека числятся пропавшими без вести. Разрушено 26 945 домов и повреждено 127 557. Для оказания помощи в страну прибыли 138 иностранных спасателей из США, Эквадора и Израиля.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло недалеко от города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко на западе Колумбии.