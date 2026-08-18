ВСУ устроили одну из крупнейших атак на Московский регион за лето

С вечера понедельника до утра вторника в Московском регионе уничтожили 197 беспилотников.

Эта атака стала одной из самых массовых с начала лета, следует из сообщений мэра Москвы Сергея Собянина.

По его данным, с вечера понедельника до 05:00 вторника силы ПВО уничтожили 180 БПЛА. Атака продолжилась и после этого: к 08:00 были сбиты еще 17 беспилотников.

Самая массированная атака за это лето и последние два года произошла 16 августа. Тогда, по данным Собянина, с вечера до 06:30 в Московском регионе был уничтожен 201 беспилотник.

Еще одна крупная атака была зафиксирована 18 июня, когда силы ПВО уничтожили 190 БПЛА.

Источник: РИА Новости