Авторитетный международный журнал рассказал об обновленных 100 манатах Азербайджана – ФОТО 

В авторитетном издании Currency News опубликован материал об обновленной банкноте номиналом 100 манатов.

В июльском номере журнала Currency News, считающегося одним из авторитетных изданий в сфере наличного денежного обращения и валют, опубликована статья, посвященная обновленной банкноте номиналом 100 манатов в Азербайджане.

В статье под заголовком «Обновленные 100 манатов Азербайджана: Национальное выражение экономики и развития» подробно рассказывается о дизайне, концепции и современных защитных элементах новой банкноты.

Издание отмечает, что основной темой банкноты номиналом 100 манатов, разработанной в рамках концепции «Независимый Азербайджан», является «Экономика и развитие». В художественном оформлении банкноты нашли отражение экономическое развитие Азербайджана, технологический прогресс и интеграция страны в мировую экономику.

Особое внимание в статье также уделено применению передовых технологий защиты на обновленной банкноте номиналом 100 манатов. Отмечается, что в новом дизайне использованы современные защитные элементы, направленные на усиление защиты от подделок.

Генеральный директор Центрального банка Рашад Мамедов в комментарии для Currency News отмечает, что особое внимание уделяется постоянному совершенствованию национальной валюты: «Применение передовых технологий защиты и современных дизайнерских решений при обновлении банкноты номиналом 100 манатов отражает нашу приверженность укреплению современного визуального облика национальной валюты».

Напомним, что обновленная версия банкноты номиналом 100 манатов, выполненная в новом дизайне и оснащенная новейшими защитными элементами, применяемыми в международной практике, была введена в обращение 15 июля 2026 года. На обновленной банкноте номиналом 100 манатов размещена подпись председателя Центрального банка Талеха Казымова.