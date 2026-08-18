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Политика

Посол России вызван в МИД Азербайджана из-за провокационных заявлений в российских СМИ

First News Media13:29 - Сегодня
Посол России вызван в МИД Азербайджана из-за провокационных заявлений в российских СМИ

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. 

В ходе встречи до российской стороны были доведены серьезная обеспокоенность и решительный протест в связи с звучащими в последнее время в медиапространстве РФ провокационными, оскорбительными и угрожающими заявлениями в адрес Азербайджана, его народа и руководства, сообщает 1news.az со ссылкой на МИД АР.

Особое внимание дипломата обратили на высказывания, прозвучавшие 13 августа 2026 года в программе проекта «Частота понимания». Помимо этого, азербайджанская сторона напомнила об абсурдных заявлениях в эфире радио «Спутник» от 7 августа о включении руководства Азербайджана в российский «список террористов и экстремистов», а также о публикации оскорбительных и провокационных материалов на платформе YouTube 9 августа и в эфире телеканала «Спас» 16 августа.

В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули категорическую неприемлемость обсуждения возможностей вмешательства во внутренние процессы страны и призывов к физическому насилию. Было отмечено, что продолжение подобной риторики в еще более жесткой форме, несмотря на неоднократные предупреждения и обсуждения на различных политических уровнях, вызывает глубокую озабоченность. В завершение встречи до российского посла было повторно доведено требование принять незамедлительные и эффективные меры для прекращения антиазербайджанской кампании и агрессивной риторики в информационном поле России.

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