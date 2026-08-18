Три азербайджанских борца вышли в полуфинал чемпионата мира U-20, проходящего в столице Словакии Братиславе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях по греко-римской борьбе Айхан Джавадов (60 кг) в 1/8 финала одержал победу над французским спортсменом Магомедом Вараевым со счетом 9:0, а в 1/4 финала одолел бразильца Педро Энрике де Соуза Родригеса со счетом 6:2. В полуфинале он встретится с иранцем Амирали Хейдери.

Эльмин Алиев (82 кг) победил грузина Луку Пипия и японца Рондо Кодама со счетом 8:0. В 1/4 финала наш представитель превзошел узбекистанца Бекмурода Рустамова по принципу первого набранного очка (1:1). В полуфинале спортсмен встретится с белорусом Кириллом Валевским.

В женской борьбе Захра Керимзаде (72 кг) вышла в полуфинал, победив турецкую спортсменку Илайду Чини на «туше». За выход в финал она поборется с индианкой Тану Шарма.

Эсра Мамедли (53 кг) на квалификационном этапе уступила представительнице Казахстана Динаре Дауылкызы со счетом 1:7.