В сборной Аргентины выбрали нового капитана после ухода Месси

Кристиан Ромеро станет новым капитаном сборной Аргентины после ухода Лионеля Месси.

Как сообщает TyC Sports, решение принял главный тренер национальной команды Лионель Скалони.

После ухода Месси сборную также покинул её второй капитан Николас Отаменди. В результате капитанская повязка перейдёт к Ромеро, который должен стать одним из главных лидеров команды как на поле, так и в раздевалке.

Отмечается, что подготовка к смене капитана началась ещё до чемпионата мира 2026 года. Тогда Ромеро был назначен третьим капитаном сборной, а теперь официально возьмёт на себя эту роль.