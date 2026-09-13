Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open и станет первой ракеткой мира

Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

В финале турнира Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко в трёх сетах со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

Для 27-летней Рыбакиной этот титул стал первым на US Open и третьим на турнирах серии Большого шлема. Ранее она побеждала на Уимблдоне в 2022 году и Australian Open в 2026 году.

Кроме того, по итогам турнира Рыбакина впервые в карьере возглавит рейтинг WTA, сместив с первой строчки Соболенко. Белорусская теннисистка, выигрывавшая US Open в 2024 и 2025 годах, не смогла завоевать титул в Нью-Йорке в третий раз подряд.